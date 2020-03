Krognoshuset har stängt

lund I dag skulle det ha varit vernissage för konstnären Magali Cunicos separatutställning Where words are impossible på Krognoshuset.

Den ställs in med anledning av coronaviruset.

– Med anledning av coronaviruset och de beslut som fattas på nationell nivå om hur vi bör ta hand om oss själva och varandra har styrelsen beslutat att stänga Krognoshuset från och med den 19 mars, skriver Titti Olsson, ordförande Konstföreningen Aura, i ett pressmeddelande.

Man hoppas kunna förlänga utställningsperioden och bjuda in till ”finissage” istället.

– I den situation vi befinner oss just nu är det omöjligt att säga någonting om när allt blir som vanligt igen. Vi kommer att skicka ut information så fort vi har någonting nytt att berätta om vår verksamhet, skriver Titti Olsson.

Where words are impossible är titeln på konstnären Magali Cunicos separatutställning på Krognoshuset. Titeln är hämtat ur ett citat av den samtida filosofen Timothy Morton, som menar att tiden är inne för ett nytt sätt att tänka. Människan måste omvärdera sig själv i förhållande till naturen och förstå att hon är en del av den – konsten är en väg till denna insikt.

I Magali Cunicos nya serie verk återkommer ruiner, delar av huskroppar och slingrande växter. Här är förfall samtidigt förförelse och kaos vägen till en ny ordning.

Nog så betänkansvärt i pandemitider.

Krognoshuset drivs med stöd från Lunds kommun och Kulturrådet.