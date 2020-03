Malmö

En kvinna som på onsdagen var på väg in till sin arbetsplats på Södra Förstadsgatan bets i benet av en hund.

Just när kvinnan skulle gå in i porten mötte hon en person med en hund. Hunden bet då kvinnan i skenbenet. Hundägaren bad om ursäkt, och lämnade sedan platsen. Kvinnan tvingades söka vård för sina skador.