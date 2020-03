Studentlivet begränsas

lund Nationerna i Lund har beslutat att begränsa studentaktiviteterna. Alla nattklubbar har stängt. Men vissa arrangemang fortsätter dock, som spex och pubar.

På tisdagen hade kuratorskollegiet, samarbetsorganet för Lunds nationer, ett möte. Corona-frågan diskuterades.

– Men vi tog inga kollektiva beslut. Alla organisationer är självständiga och har olika förutsättningar, säger Malin Rickle, kuratorskollegiets ordförande.

Hon uppger att alla nationer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och håller sig uppdaterad om läget.

Nationerna hanterar situationen med smittorisk på skilda sätt. Göteborgs nation har meddelat på sin hemsida att den ställer in alla arrangemang.

”Med anledning av spridningsrisken av Covid 19 väljer Göteborgs nation att stänga all verksamhet tills vidare från och med onsdag 18 mars. Under tiden kommer arbete fortsätta internt och fokus kommer läggas på att förbättra samt utveckla nationen till dess vi kan öppna igen.” skriver nationen på sin hemsida.

Samtliga nationer har också stängt nattklubbarna, men många fortsätter att ha mindre samlingar, som pubar, öppna.

– En pub tar in betydligt färre gäster. Det är en mycket lugnare miljö. På nattklubbarna står man ofta väldigt tätt, säger Malin Rickle.

På onsdagsförmiddagen meddelade Lunds nation att all klubbverksamhet stänger och att balen, som skulle ha hållits i helgen, inte blir av.

Pubar, luncher och andra mindre arrangemang fortsätter dock.

– Men vi anpassar oss hela tiden och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det jag säger i dag kanske inte gäller i morgon. Allt går så snabbt just nu, säger Mathilda Helander, kurator på Lunds nation.

Under våren brukar studentlivet också kryddas med de olika spexen. Toddyspexarna har till exempel planerat en premiär på det klassiska spexet Al Capone den 27 mars. På onsdagen skulle spexarna hållit en pressträff, men den ställdes in på grund av corona-läget.

Enligt Jakob Olsson, biljettchef för Toddyspexarna, är planen fortfarande att sätta upp spexet.

– Det jag kan säga nu är att vi inte har ställt in ännu, men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer att gå ut med mer information på våra sociala medier, säger han.