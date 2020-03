BILLINGE

Polisen i Eslöv har fått in ytterligare en anmälan från byggarbetsplatsen på Gunnarödsvägen i Billinge där det var en stöld under natten mot måndagen.

Ytterligare ett larm gick vid 03-tiden. En förrådscontainer var uppskuren. Gärningspersonerna hade brutit sig in i ett hus som håller på att byggas, och i en entreprenadmaskin.

En markvibrator och en verktygslåda stals. Värdet på det stulna var 9 300 kronor.