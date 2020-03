Lärare ser flera praktiska utmaningar

ESLÖV Distansundervisningen kommer innebära flera praktiska svårigheter, menar lärare på Carl Engströmgymnasiet.

Strax innan tisdagens beslut om övergången till distansundervisning gick Diana Nilsson Lindblad från elevhälsan runt och pratade med elever på Carl Engströmgymnasiet.

– Det är många elever som är oroliga och som har frågor. Det är många frågetecken som måste rätas ut, sa hon och menade att det bland annat gällde hur det ska fungera med praktikdelarna för yrkesprogrammen.

Hon konstaterade också att somliga elever verkade se fram emot distansundervisningen.

– Det är många som tror att det här kommer bli någon semester. Men det kommer de snart bli klara över att så kommer det inte bli.

Bland lärarna var det flera som såg en del utmaningar med att man nu övergår till distansundervisning.

Språkläraren Hanna Kassem menade att vissa bitar nog skulle gå bra att hantera även via den digitala plattform som nu ska användas under distansundervisningen.

– De muntliga bitarna kan man göra via video men jag tror att det blir svårare med de skriftliga delarna, sa hon och utvecklade:

– Det svåra kommer att vara relevansen i bedömningarna. Att avgöra om eleven verkligen själv har skrivit det som lämnats in.

Hon ser en risk med att elever kanske tar lite hjälp av föräldrar eller andra och fick medhåll av Håkan Elleström som undervisar i handel och ekonomi.

– Vi utgår inte från att eleverna kommer att fuska, men det kan nog vara frestande att ta lite extra hjälp. Vi kommer få svårt att sätta rättvisa betyg eftersom vi inte kan göra rättvisa prov.

Han såg också en utmaning i att all undervisning nu ska ske via den digitala plattformen It´s Learning.

– Den har aldrig testats på det här sättet. Redan idag har vi störningar på It´s Learning. Och nu ska hela Sverige gå över till att sköta distansundervisningen där.

Samtidigt menade han och kollegan att det här blir ett bra sätt att testa det här arbetssättet och skapa rutiner inför liknande situationer i framtiden.

Både han och kollegan tror att det kommer bli svårt för vissa elever att upprätthålla studiedisciplinen när man nu ska sköta sin skolgång hemifrån.

– Jag tycker att det blir ett bra tillfälle för eleverna att visa att de kan ta ansvar, sa Hanna Kassem, och menade att det är viktigt inför kommande universitetsstudier.

Läs mer: