Folk å Rock ställer in evenemang

Malmö Folk å Rock meddelar på sin facebooksida att de kommer ställa in alla konserter fram till den 14:e april.

På grund av den corona-oro som idag präglar samhället, med inställda arrangemang, stängda landsgränser och företag som går på knäna är populära Folk å Rock i Malmö den senaste i raden att meddela att de stänger ner stora delar av sin verksamhet.

I ett facebookmeddelande skriver personalen att samtliga konserter, 18 stycken, fram till den 14:e april kommer ställas in. Folk å Rock skriver att de inte vill bidra till att göra läget värre än det redan är och ber alla som har biljett att antingen lösa in den eller vänta tills det kommer nya datum för konserterna.

Inställda / flyttade konserter på Folk å Rock:

1. Fredag 13/3: Kokomo Kings: inställt / nytt datum prel i höst, köpta biljetter gäller

2. Lördag 14/3: The Rails + Rag-and-Bone: inställt / nytt datum prel i höst, köpta biljetter gäller

3. Torsdag 19/3: The Ghost of Paul Revere: inställt

4. Torsdag 19/3: Dr. Feelgood: inställt / nytt datum prel 11/2-2021 köpta biljetter gäller

5. Fredag 20/3: Dr. Feelgood: inställt / nytt datum prel 12/2-2021 köpta biljetter gäller

6. Lördag 21/3: Andi Almqvist: inställt / återkommer med nytt datum, köpta biljetter gäller

7. Torsdag 26/3: Cozy Concert: inställt / återkommer med nytt datum

8. Fredag 27/3: Mike & The Moonpies: inställt / återkommer snart med nytt datum, prel oktober, köpta biljetter gäller

9. Lördag 28/3: Neal Francis: inställt / återkommer med nytt datum, prel hösten

10. Tisdag 31/3: Christopher Paul Stelling: inställt

11. Onsdag 1/4: Claes Janson & Wolf Organ Trio: inställt

12. Fredag 3/4: Jesse Malin: inställt / återkommer snart med nytt datum i november, köpta biljetter gäller

13. Lördag 4/4: Vocal Club Syd: inställt

14. Tisdag 7/4: Supersuckers: inställt / återkommer snart med nytt datum i november, köpta biljetter gäller

15. Torsdag 9/4: Staffan Hellstrand: inställt / återkommer med nytt datum i höst, köpta biljetter gäller

16. Lördag 18/4: Record Store Day: framflyttat / återkommer med nytt datum

17. Lördag 18/4: Anders F Rönnblom: inställt / återkommer med nytt datum i höst, köpta biljetter gäller

18. Söndag 26/4: Lurrie Bell Band: inställt / återkommer prel med nytt datum i höst