Brahehälsan föredrar digital patientkontakt

ESLÖV Brahehälsan i Eslöv föredrar, så här i coronatider, att patienterna först tar kontakt digitalt. Det är väldigt många som ringer.

Patienterna sorteras så att sjuka och friska skiljs åt. Ingen får sitta och nysa eller hosta i väntrummet.

Det är något färre besök på mottagningen än normalt. Många är oroliga. En del patienter är rädda för smitta, stannar hemma och ringer istället – de som är sjuka följer råden om att stanna hemma.

– Vår första prio är att skydda våra mest sjuka äldre. Det gör vi både genom att erbjuda multisjuka hembesök och genom att göra uppföljningar via telefon eller på distans via vår nättjänst, säger Brahehälsans verksamhetschef i Eslöv, Kajsa Köllerfors.

Brahehälsan tillhör den privata sjukvårdskoncernen Praktikertjänst som har ett eget webbaserat verktyg som heter Praktikertjänst24, och som vårdcentralen föredrar framför telefonsamtal och fysiska besök.

– Med verktyget kan vi göra digitala besök via videosändningar hos våra listade patienter. Vi gör uppföljningar i chattform och använder även verktyget för att bedöma hur sjuka patienterna är och sortera efter det, säger Kajsa Köllerfors.

Brahehälsan har som princip att inte blanda sjuka och friska patienter. Ingen får gå in i det vanliga väntrummet utan att få tillstånd av receptionen.

Man får inte heller sitta i väntrummet och snora, nysa eller hosta.

Den som gör det, och infektionspatienter som inte bedöms vara i jätteakut behov av omedelbar undersökning, hänvisas till mottagningstider sist på arbetsdagen, efter att de andra patientgrupperna har gått hem.

De här patienterna får först sitta utanför i sin bil och vänta, blir sedan inkallade av en sköterska, och hänvisas sedan till en särskild ingång på baksidan, som leder in till en liten infektionsmottagning.

Den är inte ny, utan har funnits länge.

– Den passar fantastiskt bra nu i dessa tider. Vi pratar även utomhus med en del av patienterna som inte behöver undersökas. Detta för att minska risken för smittspridning, säger Kajsa Köllerfors.

Hon uppmanar folk att i första hand vårda sig hemma om inte är jättesjuka, och att söka information om coronaviruset via Internet om de har möjlighet

– Vi har fullt upp i telefon. 1177 har ett enormt hårt tryck och många ringer till oss istället. Det kan tidvis vara problem att komma fram till oss per telefon men via det digitala verktyget kommer man alltid fram.

– Det är också jätteviktigt att den som kanske är förkyld eller har lite influensasymtom, men som inte är så sjuk att han eller hon behöver akut vård, stannar hemma och tar hand om sig. Behöver man sedan hjälp så finns vi här, säger Kajsa Köllerfors.

Hon tycker att det digitala verktyget är den bästa sökvägen.

Använder patienten det kan personalen direkt se vad det handlar om och prioritera efter det. Det går inte när någon ringer.

Kajsa Köllerfors vill inte säga om någon av Brahehälsans patienter insjuknat av coronaviruset.

– Den uppgiften är sekretessbelagd. Informationen är att det inte finns någon känd spridd smitta i samhället ännu. Samtidigt hanterar vi alla med infektionssymtom som att de är smittsamma.

Brahehälsan i Eslöv utför ingen corona-provtagnning. För att någon ska få komma till Skånes Universitetssjukhus i Lund ska den vara svårt sjuk.

– Vi har fått ny information om att de enda som ska provtas är kandidater för inläggning, eller sjukvårdspersonal som man vet har kommit i kontakt med coronasjuka patienter, säger Kajsa Köllerfors.

Personalen tar sedan förra veckan inte i hand längre, och uppmanar patienterna till detsamma.