Besked dröjer om seriespelet

fotboll. Skånes fotbollförbund meddelade under tisdagen att man för närvarande jobbar för att genmomföra de gruppspelsmatcher i DM som av olika skäl inte kunnat genomföras på sistone i coronapandemins spår.

” Matcher får enligt Folkhälsomyndigheten i dagsläget genomföras och så länge inte SvFF avråder från att spela matcher så jobbar vi för att försöka lösa och planera in de matcher som av ovan anledningar blivit uppskjutna” skriver Skåneboll i ett pressmeddelande.

Dock säger man sig ha förståelse för den komplexa situationen som innebär att det finns både föreningar och lag som för närvarande är satta i karantän, samt föreningar som fått sina anläggningar stängda av kommun eller planägare.

Däremot skjuts cupspelet i DM upp tills vidare samtidigt som man arbetar med att revidera årsplaneringen.

När det gäller seriespelet så ligger just nu planen för distriktsseriernas säsongsstart fortfarande fast.

– Just nu är beskedet att serierna ska starta enligt plan. Men det förs en löpande diskussion kring detta och det kan komma ny information under veckan, förklarar Micke Dahl på Skånes FF.