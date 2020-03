Peter Hanson tror på långt uppehåll

Golfproffset Peter Hanson blir kvar hemma på skånsk mark ett bra tag.

– Jag tror inte på några tävlingar förrän tidigast i juni eller juli, säger Europatourspelaren.

Den 42-årige skåningen skulle egentliigen ha gett sig av till Spanien om en vecka. Allt för att förbereda sig inför Andalucia Masters på klassiska Valderrama på den spanska solkusten.

Men Spanien är ett stängt land just nu, och Peter Hanson tror att samma sak kan hända i Sverige inom kort.

– Det är verkligen ett osäkert läge i världen. För alla sportälskare är det en stor tomhet just nu, tycker han om allt som ställs in.

– Många tycker med all rätt att idrotten inte är så viktig i det läget som vi befinner oss i. Men det finns en psykologisk aspekt också. Idrotten ger oss så mycket och den berör många människor i världen varje dag.

Sport på elitnivå är en underhållningsbransch. Till skillnad från många andra i sportens värld, så menar Peter Hanson att matcher inför tomma läktare kan ha en mening och funktion.

– Även om det inte är samma sak som fullsatta läktare med proffsiga teveproduktioner, så tycker jag ändå att det kan ha ett värde. Jag satt själv och såg Redhawks-Rögle på teve förra veckan utan att det var någon publik i ishallen, säger Peter Hanson.

För sin egen del har han ingen arbetsplats att gå till för tillfället. Europatouren har pausat alla tävlingar till och med april.

Men Peter Hanson tror att uppehållet blir längre än så.

– Enligt expertisen så kommer peaken för corona i maj, och då går det inte att komma igång med något förrän senare till sommaren, påpekar han.

Det skulle innebära att den nya svenska Europatourtävlingen Scandinavian Mixed, där både kvinnor och män ska tävla sida vid sida, ligger i farozonen.

Den är tänkt att spelas 11-14 juni på Bro Hof utanför Stockholm.

– Det blir svårt att hitta några luckor senare att spela de uppskjutna tävlingarna. Vi har ett fullmatat spel-schema hela året. Det finns inga lediga veckor, konstaterar Peter Hanson.

En av tävlingarna som definitivt inte blir av är årets första Major, US Masters. Den skulle ha spelats under påsken, och har avgjorts i den amerikanska södern oavbrutet sedan andra världskrigets dagar.

– Den spelas i Georgia där det är så varmt att banan (Augusta National) stängs redan i maj, säger Hanson som var delad trea i Masters för åtta år sedan.

Efter den framgången så började ryggen krångla mer och mer. De återkommande problemen gjorde att han funderade på att lägga hela karriären på is.

– Förra sommaren fick jag avbryta två tävlingar i rad, och då kändes det deppigt. Men så kom suget och motivationen för tävlingsgolf tillbaka igen i höstas.

Undan för undan har han byggt kroppen, så att ryggen klarar en större belastning. Timmarna på gymmet Elitcenter i Malmö har gett honom hoppet tillbaka.

Han gjorde nyligen comeback i två Europatourtävlingar i Oman och Qatar, där han visserligen precis missade kvalgränserna efter 36 hål. Men känslan som han tar med sig från Mellanöstern är ändå bra.

– Jag är inte där jag kanske vill ligga spelmässigt, men jämfört med för ett år sedan så var det mycket bättre. Jag fick bra feedback för att gå vidare, säger han.

Känslan på greenerna finns kvar och det är bra kvitto. Svingmässigt finns det en del kvar att göra för honom när det gäller uppvridningen och genomsvingen.

Spelet får han nöta på de närmaste månaderna hemma i Skåne på Bokskogen och PGA National i Bara, och vänta på att tävlingarna kommer igång igen.

– PGA-banan har redan öppnat, och jag tror även att Kungsbanan i Bokskogen kan öppna snart. Det har varit riktigt blött där, men enligt väderprognosen så ska det inte regna under de närmaste tio dagarna, säger Peter Hanson.