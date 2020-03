Panikspridning värre än viruset

Tunnelseende verkar vara ett omfattande fenomen just nu. Även om inte den regelrätta paniken infunnit sig än känns det inte som långt ifrån. Jag brukar försvara sociala medier som princip och fortsätter göra det även nu, men nog är det snudd på panik när man ser alla inlägg om corona på Facebook och Instagram. Människor som brukar skriva inlägg som verkar normala och vettiga kan nu dela andras inlägg och skriva egna som tyder på att de inte är långt från panik. Jag blir faktiskt lite förvånad över att jag aldrig kunnat gissa vilka av mina FB-vänner som skulle ha detta nervösa drag. Värst är de som tror att de kan överpröva myndigheternas beslut, det är mer än förmätet.

Jag skulle vilja att vi alla försöker ta några djupa andetag och tänka efter lite. Corona är ett nytt virus som inte funnits förut och som vi därmed inte kunnat bli immuna mot, men det är ett influensavirus. ”Vanlig” influensa är farlig mot riskgrupper och varje år dör svaga patienter i influensa. Det är riskgrupperna som ska vara rädda för Covid-19, som viruset heter, och vi andra ska hjälpa till för att skydda dessa äldre, multisjuka och människor med nedsatt immunförsvar. Det är därför vi ska lyda myndigheternas uppmaningar om att tvätta händerna noga och inte resa i onödan eller vistas i för stora folksamlingar. Men de allra flesta blir bara lindrigt sjuka och då borde det inte vara en så panikartad stämning som det blivit. Så snälla, ta det mesta du läser på Facebook med en nypa salt, precis som allt annat du läser. Är källan Folkhälsomyndigheten kan du lita på den, i övrigt bör du koppla in din radar mot ”fake news”.

Eftersom det är en världsomfattande pandemi hanteras den delvis olika i olika länder just på grund av att viruset drabbat olika. Det vi ser nu, att länder i vår närhet stänger gränserna behöver inte betyda att viruset är extremt farligt. Smittspridning behövs för att göra människor immuna så länge vi inte hunnit få fram något vaccin, men det är viktigt att sprida ut smittspridningen i tid för att samhället ska kunna hjälpa dem som blivit sjuka.

Att utrikesdepartementet avråder från resor till alla länder är helt unikt, men är framtvingat av andra länders agerande. Det handlar inte om smittspridningen, det handlar om att svenskar kan bli strandsatta runtom i världen när länder stänger gränser och inför utegångsförbud med kort varsel. Det är bra att UD skyddar oss från oss själva i ett unikt läge.

Men så länge det inte är förbjudet måste vi försöka leva så normalt det går. Jag lider med alla restauranger, hotell och övriga verksamheter i besöksnäringen. Jag är inte orolig för viruset för egen del, men för närstående äldres skull är jag noga med handtvätt och att inte gå på stora tillställningar. Lunch och middag ute kommer jag att unna mig tills någon eventuellt förbjuder mig att gå ut.

Det som oroar mig är de ekonomiska konsekvenserna som kommer av coronapandemin. De kommer vi att få leva med betydligt längre än virusets framfart.

Pandemin är inte bara spridningen av ett virus, utan tyvärr också en global spridning av dumhet. Som citeras här bredvid, det finns ett förakt för kunskap och forskning som är farligare än själva viruset i sig. Låt oss hjälpas åt att nyktra till och se corona som en allvarlig utmaning som går att lösa, tillsammans.