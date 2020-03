Ikea stänger i två dagar

Ikea of Sweden har skickat hem 2 300 anställda från huvudkontoret i Älmhult under två dagar. Foto: Johan Nilsson / TT

Älmhult Flera medarbetare med influensaliknande symptom.

Ikea stänger sitt huvudkontor i två dagar efter att flera anställda visat upp influensaliknande symptom, skriver SVT.

Samtidigt har en person konstaterats coronasmittad efter en semesterresa. Denna person har dock inte varit på kontoret sedan resan.

Kontoret håller stängt under måndagen och tisdagen, men hoppas öppna under onsdagen igen. 2 300 anställda får nu stanna hemma.

– I dag gäller det framförallt Älmhult där IKEA of Sweden har sitt huvudkontor. Vår högsta prioritet är våra medarbetares och våra medmänniskors hälsa, och därför har vi tagit beslutet att stänga IKEA of Swedens huvudkontor under två dagar, måndagen den 16 mars och tisdagen den 17 mars. Detta till följd av att ett fåtal medarbetare rapporterat att de haft influensaliknande symptom i slutet av förra veckan. Det är inte konstaterat att de insjuknat i COVID-19, skriver företaget i ett pressmeddelande.