Handbollen kan ha spelat färdigt

handboll I morgon skulle Handbollsligan ha spelat sin sista omgång i grundserien. Nu ser det ut som om den inte blir av.

Klubbarna har genom Svensk Elithandboll föreslagit att den sista omgången i Handbollsligan ska ställas in.

– Nu är det upp till förbundet att fatta beslut, säger Peter Gentzel, vd för Svensk Elithandboll till Sportbladet.

När förbundet har haft sitt möte kommer beskedet, men mycket talar för att man kommer att gå på klubbarnas förslag.

– Om det kommer från klubbarna så blir det nog så. Det kan ju vara så att vissa klubbar har smittade spelare till exempel. Jag har precis haft träning och matchgenomgång, men just nu känns det som om det inte blir något, säger Lugis tränare Tomas Axnér till Skånskan.

Ett definitivt besked väntas komma under kvällen.

– När de haft sitt möte så kommer vi att kommunicera ut deras beslut, säger Peter Gentzel.

Än så länge är det oklart hur det blir med koirande av mästare och uppflyttningar respektive nedflyttningar.

– Men vi har lämnat ett förslag om det också, säger Gentzel till Sportbladet.