Flyinge ställer in hopptävling

RIDSPORT Hopptävlingen Flyinge Indoor med totalt 636 starter ställer in på grund av coronapandemin.

Flera stora ridsportstävlingar ställs nu in runt omkring i landet på grund av det rådande läget i landet.

En av dem av Flyinge Indoor, en stor hopptävling som skulle ha samlat över 600 startande.

– Förhoppningen är att vi ska kunna köra vårdressyren vecka 20, men det är ingen som vet hur det går med det idag, säger Cecilia Rätz, tävlingsledare för Flyinge Indoor, till tidningen Ridsport.

Även Strömsholm, som skulle haft elitserietävling i hoppning två helger i rad med ponny den 21-22 mars följt av stor häst helgen efter, ställer in. Tävlingarna skulle ha samlat 411 starter under ponnyhelgen och 650 på hästmeetinget. Klart är också att Umeå Ryttarförening ställer in elitserietävlingen i hoppning den 27-29 mars.

Tidningen Ridsport kan även berätta att fler tävlingar ställs in, skjuts upp eller ligger i farozonen.

Men det är upp till föreningarna att besluta om man vill hålla sina tävlingar eller inte.

Svenska Ridsportförbundet har, enligt tidningen Ridsport, i dagsläget inte för avsikt att göra något eget ställningstagande utanför de myndighetsbeslut som är fattade och de smittskyddsrekommendationer som är utfärdade på riksnivå.

Förbundets agerande stöter dock på kritik:

– Personligen önskar jag att förbundet kunde gå ut och säga att ”nu ställer vi in alla tävlingar”. Det borde inte ligga på föreningarna själva att avgöra huruvida man ska köra eller inte som det ser ut just nu, säger Lotta Zetterström på Grevagårdens Ryttarförening till Ridsport. (SkD)