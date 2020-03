Hardeberga

Dyra verktyg och maskiner har någon gång under helgen stulits från Sydsten i Hardeberga. Inbrottet upptäcktes när arbetsveckan skulle starta på måndagsmorgonen.

Någon eller några gärningspersoner har brutit sig in genom en bakdörr och tagit sig in verkstadens förråd där det fanns verktyg och maskiner.

– Än så länge är det oklart exakt vad som har tillgripits, säger Carina Roth, Lundapolisens presstalesperson.