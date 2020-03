Kulturarrangörer fortsätter i motvind

Höör Höörs musiksällskap fortsätter att arrangera klassiska konserter inför publik. Detsamma gäller bioföreningen Biovision.

– Den här typen av smärre arrangemang är nog inte nödvändigt att ställa in. Det är min uppfattning, säger Tord Nihlén från Höörs musiksällskap.

I lördags kväll genomförde filmföreningen Biovision en filmvisning och nu på söndagen arrangerar Höörs musiksällskap en konsert med kammarorkestern Musica Vitae tillsammans med flöjtisten Mathilde Calderini klockan 16 på Kulturhuset Anders.

Musiksällskapet är en av flera medarrangörer, däribland Musik i Syd.

– Jag rådgjorde med ensemblen under lördagen och beskedet från dem var att de skulle spela. Då är det också vår uppgift att ta hand om dem, säger Tord Nihlén.

– Tar vi i det här skedet beslutet att ställa in får vi stå med hela kostnaden. Musica Vitae är en stor ensemble och då blir det mycket pengar för oss, uppskattningsvis drygt 20 000 kronor, säger Tord Nihlén.

Normalt sett brukar en konsert med klassisk musik på söndagarna dra mellan 40 och 50 personer.

– Nu räknar vi inte med någon stor publik, säger Tord Nihlén.

När politikerna och smittskyddsexperterna inte är överens om vilka tillvägagångssätt som är bäst för att stoppa smittan är det inte alltid lätt för en musikarrangör att agera. Med nuvarande information tycker Tord Nihlén att det är rätt att inte ställa in mindre konserter.

Mathias Tofte på Föreningen Anders brukar hjälpa till och rigga olika events på Kulturhuset Anders. Han säger att det är upp till varje arrangör hur man vill göra. Biografen i Kulturhuset rymmer 175 platser vilket är klart under den satta gränsen på max 500 personer för offentliga möten. Många arrangörer sätter dock en snävare gräns.

– Jag är frilansmusiker och märker hur hårt det slår. Jag har blivit avbokad på allt fram till juni mer eller mindre. I något fall är det jazzspelningar som drar klart under 500 personer, säger han.