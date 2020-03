Kraftig brand i gymnasiebyggnad

Lund Under natten mot söndagen började det brinna i en gymnasieskola på Karl XII gatan i Lund.

Vid 01.13 under natten mot söndagen inkommer larm om brand på en gymnasieskola. Enligt uppringaren som larmar ska det då välla ut rök från byggnaden. Då räddningstjänst anländer till plats kan man konstatera att det brinner kraftigt på vinden. Även polis larmas till platsen. Räddningstjänsten gick in med rökdykare samtidigt som man arbetade med att släcka branden utifrån. Enligt SVT Nyheter var branden under kontroll framåt morgonen men räddningstjänsten kommer att vara kvar på platsen under söndagen för släckningsarbete.

Branden utreds som grov mordbrand.