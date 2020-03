Eslövs BK gör ändringar

Eslöv

Med anledning av snabbt förändrade läget gällande Covid-19 hade delar av Eslövs BK:s styrelse haft telefonkontakt och i fredags kväll tog föreningen följande beslut.

Eslövs BK kommer att följa Skånes FF:s rekommendationer med omedelbar verkan vilket betyder följande.

1. Samtliga föreningscuper ställs in.

2. All inomhusträning och inomhusmatcher ställs in tills vidare.

3. Att matcher som spelas utomhus tills vidare kan genomföras men även här gäller att domare, ledare, spelare tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att matcher spelas utan publik.

4. Utomhusträningar kan genomföras om ovan rekommendationer från myndigheter följs.

Eslövs BK kommer löpande följa händelseutvecklingen och vid behov löpande uppdatera information på föreningens hemsida och facebook.