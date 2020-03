Amatörteater ställer om efter avbokningar

Höör Metropolitan i New York och Royal Opera House i Londonområdet Covent Garden har gjort det i några år. Gett möjlighet till livestream av sina shower till publik som inte kan närvara fysiskt. Nu gör Höörs amatörteatersällskap samma sak när både skådespelare och publik känner oro över sjukdomen covid-19.

Höörs amatörteatersällskap (HATS) hade i fredags premiär på farsen Ett mindre familjeföretag. Under torsdagen hade tog man beslutet att spela den slutsålda premiären precis som man tänkt i Musikskolans källare. En lokal som rymmer cirka 60 publikplatser.

Ett mindre antal bokade av sina platser vid premiären och på lördagen fortsatte trenden.

– Då var det ganska många som bokade av på grund av rädsla för viruset. Det gjorde att vi tog en ny diskussion i ensemblen, berättar Elisabet Andersson som är en av skådespelarna.

Man beslöt efter viss tvekan att spela farsen inför publik och endast 13 personer kom för att titta. Samtidigt fixade man så att föreställningen kunde livestreamas via HATS facebooksida.

– Vi har tur på så vis att huvudrollsinnehavaren Ola Axelssons son är Herman Axelsson som är mer känd som dj Herman. Han sitter på massa teknisk utrustning och kunde hjälpa oss med sändningen, säger Elisabet Andersson.

– Trots att det var få i publiken var det en väldigt bra publik. Det skapades en annorlunda magi än normalt, säger hon.

På lördagen fattade teatern beslutet att inte spela några fler föreställningar inför publik på grund av coronaviruset. Men man fortsätter dock att sända två föreställningar via sin facebooksida. Nämligen fredagen 20 mars och lördagen 28 mars. Båda föreställningarna börjar klockan 19. Övriga föreställningar ställs in.

– Vi spelar den här farsen för att vi tycker det är roligt. När det finns en oro som nu kan vi inte köra på som vi tänkt. Då passar det bra att vi provar något nytt, säger Elisabet Andersson.