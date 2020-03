Kultur och nöje Coronavirusets spridning gör nu att Skånes dansteater ställer in alla sina föreställningar under mars månad.

Efter nya diskussioner med ägaren Region Skåne och styrelseordförande under fredagen togs beslutet sent på eftermiddagen att skjuta upp premiären för Second Landscape och ställa in samtliga föreställningar, workshoppar och studiebesök fram till och med 29 mars. Perioden kan komma att förlängas.

– Det är av omsorg för vår publik och medarbetare som vi nu väljer att pausa verksamheten, säger Mira Helenius Martinsson, vd och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater.

Förhoppningen är att Second Landscape ska få sin premiär senare i vår.

Uppehållet gäller även Djurens karneval, ett samarbetsprojekt med Danssamverkan Sydsverige, som just nu turnerar som skolföreställning i södra Sverige.

Biljettköpare kommer att kontaktas i början av nästa vecka.