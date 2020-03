Förlust och missad andraplats

HANDBOLL Eslövs IK förlorade sista omgångens match med uddamålet, 26-27 borta mot Guif Eskilstuna, och fick nja sig med en tredjeplats i damallsvenskan och därmed ett betydligt tuffare motstånd i kvalet mot SHE.

I stället för Boden, nästjumbo i SHE på blott sex poäng, får nu Eslövs IK möta Önnereds IF, tredjejumbo på 17 poäng och ytterst nära att ta en plats i slutspelet, i kvalet.

– Om det blir något kval, säger Lasse Eklöv, EIK-tränaren, undrande.