Behåller bolagen utdelningarna?

Ekonomikrönika

Nu har prognosmakare, analytiker och spågummor/gubbar i aktievärlden fått sin profession i ruiner. Deras råd har visat sig värdelösa.

Ingen kunde gissa att aktierna skulle falla ca 25 procent på en månad i flera västländer.

Däremot börserna i coronans ursprung Kina samt Hongkong har sjunkit ”bara” hälften så mycket som de i västvärlden.

Närmsta två månaderna hålls de flesta bolagsstämmorna. Det ska bli intressant att se hur många som kommer att sänka utdelningarna. I boksluten kom bara förslag från styrelsen.

Bolagsstämmorna beslutar sedan om dessa, men har full frihet att sänka eller höja förslaget. Det sker nästan aldrig.

Men i ett läge där ägare och företagsledning ser att bolaget är på väg att gå under måste de tänka om.

När coronan fortsätter att sprida sig, arbetsplatser stängs, produktionen bromsar in, vore det ansvarslöst att inte sänka eller ställa in utdelningen helt.

Styrelsen i Swedbank med förre statsministern Göran Persson som ordförande har redan före värsta coronautbrottet föreslagit sänkt utdelning från förra årets 14:20 kr till 8:80 kr per aktie.

Anledningen är hotande (amerikanska) böter för penningtvätt i Baltikum. Dessutom fryses bonus för 170 toppchefer.

Med en så handlingskraftig ordförande, som inte var inblandad i penningtvätten, kan möjligen stämman besluta om ännu lägre utdelning.

Aktiekurserna kanske rent av mår bra av inställda utdelningar, pengarna är fortfarande aktieägarnas om de stannar kvar i bolagen och bidrar till att rädda dem.

Skanskas stämma på Waterfront invid Centralen i Stockholm 26 mars kommer att bli mer spartansk liksom i de flesta börsbolag, ingen förtäring, korta tal.

Anonyma aktiefonder som vill ha ut pengar brukar inte bjuda motstånd till vad huvudägarna vill. Hur blir det t ex i Alfa Laval där förslaget är höjd utdelning med 10 procent till 5:50 kr.

Samtidigt har en tredjedel av aktievärdet försvunnit sedan nyår. Kommer de två bröderna Rausing, som via Tetra Laval dominerar bolaget med 29 procent av aktierna att genomföra ökningen på stämman?

Med cirka 420 miljoner aktier kostar höjningen med 50 öre ca 210 miljoner, hela utdelningen drygt 2,3 miljarder som kan vara till stor nytta i en kris.

Andra skånska bolag som planerar höja är Nolato i Torekov knappt 4 procent, Beijer Ref kyla i Malmö ca 16 procent, Lindab ventilation i Grevie mer än dubbling från 1:75 till 3:60 kr.

Fastighetsbolaget Wihlborg i Malmö ökar från 3:75 till 4:50 kr. Probi i Lund går från noll till en krona.

Många har den oförändrad, t ex Trelleborg, Duni och Cellavision i Lund, Beijer Electronics och stålgrossisten BE Group i Malmö.

Även byggbolaget Peab i Förslöv håller utdelningen oförändrad medan Skanska ökar med ca 4 procent till 6:25 kr.

De som planerar att sänka av andra skäl än coronan är Haldex i Landskrona som slopar i år, förra året 1:15 kr. En infekterad ägarstrid gör det oförutsägbart på stämman 19 maj i Stockholm.

Midsona i Malmö sänker från 2:50 till 1:25 kr per aktie. Midway i samma stad från 1:- till 0:65 kr.

Allt ovanstående under förutsättning att styrelserna med huvudägarna bakom sig inte ändrar sig under galgen och sänker eller slopar utdelningen.