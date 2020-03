Svenska kyrkan vidtar åtgärder

ESLÖV Coronoaspridningen har även fått Svenska kyrkan Eslöv att vidta förebyggande åtgärder. Vissa evenemang kommer att ställas in framöver.

– Det handlar i främsta hand om de evenemang som riktar sig till våra äldre, säger Réene Backe som är informatör på Svenska kyrkan Eslöv.

Under fredagen innebar det bland annat att den gemensamma fikastunden efter en schemalagd promenad ställdes in. Ett körevenemang som skulle ha hållits i Eslövs kyrka i helgen har också ställts in för att minska smittspridning.Nästa onsdag ställs också en planerad sopplunch in.

Renée Backe uppmanar folk att titta in på kalendariet på hemsidan för Svenska kyrkan Eslöv, för att få färsk i information om vilka evenemang som ställs in framöver.

Att ställa in gudstjänster är inte aktuellt i nuläget. Däremot vidtar Svenska kyrkan vissa försiktighetsåtgärder i samband med gudstjänsterna. Réene Backe förklarar att vid nattvarden doppas brödet i kalken, men hon uppger att det finns vissa som också vill dricka nattvardsvinet direkt ur kalken. Det kommer inte tillåtas från och med nu.

Rekommendationen är också att undvika handhälsningar och kramar under gudstjänstbesöken.

Hon beklagar att Svenska kyrkan nu måste ställa in vissa evenemang för att minska smittspridningen och menar att det egentligen är viktigt i tider som dessa att människor få mötas i kyrkan för att stilla sin oro.

Samtidigt påpekar hon att Svenska kyrkan måste förhålla sig till de rekommendationer som ges.Hon påminner också att för den som drar sig för att besöka en gudstjänst, så finns det två kyrkor som står öppna dagligen. Det är Västra Sallerups kyrka och Eslövs kyrka, som är öppna mellan klockan 8 och 15 dagligen.

– Känner man oro kan man gå dit för att tända ett ljus, be en bön eller bara meditera lite.