Möten fortsätter – men resor ställs in

HÖRBY Hörby kommun stoppar alla icke nödvändiga resor utanför kommunens gränser för politikerna och alla former av praktik och verksamhetsbesök ställs in.

Interna utbildningar och sammankomster med deltagare från flera olika arbetsplatser ställs in för de kommunanställda.

Kommunen informerade sina politiker under onsdagen om att den centrala ledningsgruppen fattat beslut om vissa mötesrestriktioner, som från och med nu gäller i den kommunala verksamheten.

– Syftet är att kunna upprätthålla samhällsuppdraget i form av vård, skola och omsorg. I detta arbete är det viktigt att så långt som möjligt behålla kommunens personal frisk, skriver kommunledningen.

Möten i nämnder, utskott och styrelser fortsätter som vanligt, men alla icke nödvändiga resor utanför kommunens gränser ställs in tills vidare.

Politiker som har varit utomlands uppmanas att avstå från möten i minst två veckor efter hemkomsten.

Kommunen har inte bara infört mötesrestriktioner för politikerna, utan även för sina medarbetare. Alla interna utbildningar har ställts in eller skjutits på framtiden, liksom sammankomster där personal från flera olika arbetsplatser träffas.

– För personal inom äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning gäller särskilda förhållningsregler i syfte att särskilt värna sårbara medborgare.

Kommunen lägger fortlöpande ut information om coronasmittan på sin hemsida www.horby.se. Här finns också information om vad som gäller vid besök på äldreboenden med mera.

– Hörby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronaviruset, skriver kommunen på sin hemsida.