Corona stoppar besök från Ullared

ESLÖV Nu drar kommunens näringslivsavdelning i nödbromsen med anledning av coronaviruset.

Det innebär bland annat att en näringslivsfrukost med vd:n på Gekås i Ullared måste ställas in.

– Vi ställer in alla våra egna arrangemang och externa möten. Det är vårt sätt att dra ett strå till stacken, säger Lars Persson, Eslövs näringslivschef.

Det innebär bland annat att en näringslivsfrukost den 3 april ställs in. Som gäst på frukosten var ingen mindre än Boris Lennerhov, vd på Gekås i Ullared, inbjuden.

Lars Persson berättar att över 140 personer hade anmält sig till näringslivsfrukosten.

– Det är jättetråkigt att vi måste ställa in.

Coronan sätter även stopp för ett evenemang med fokus på ungt entreprenörskap. Den 26 mars skulle evenemanget Ung Business hållas på Carl Engströmskolan och evenemanget skulle samla ett 100-tal unga deltagare. Men även den satsningen ställs alltså in.

Näringslivschefen Lars Persson uppger att han nu ska samråda med sin chef om hur man ska göra med företagsbesöken framöver.

– Vi gör ett 100-tal företagsbesök varje år men jag vet inte hur vi ska göra med dem nu.

Hittills har Lars Persson inte fått några signaler om att näringslivet i Eslöv har påverkats av coronaoron och virusspridningen.

Men skulle det behövas är näringslivsavdelningen redo att stötta, menar han.

– Vi hjälper till och stöttar med det vi kan. Det kan vara att ta olika myndighetskontakter och liknande.