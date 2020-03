Virussmittan slår hårt mot kulturlivet

Ett antal kulturinstitutioner påverkas av de nya smittskyddsriktlinjerna kring coronaviruset. Malmös barn- och ungdomsfilmfestival Buff blev ett av virusets första kulturoffer.

– Det är jättetråkigt att publiken inte får se de här fantastiska filmerna, säger festivalgeneralen Julia Jarl.

Så här agerar ett urval av kultur- och nöjesarrangörer i Skåne och Danmark:

Ystad teater ställer in konserten Saturday Night Rock lördagen 14 mars och en konsert med Molly Sandén 27 mars. Övriga konserter beräknas kunna genomföras som planerat.

Kulturbolaget (KB) i Malmö har en lokal som ta in cirka 800 personer. I nuläget är de nya reglerna inget problem, eftersom man inte sålt över 500 biljetter till någon kommande konsert. Den enda konsert som skulle ha påverkats var den med Bryan Adams, som redan har flyttats, eftersom hans spelningar i Danmark och Norge redan ställts in.

I Kristianstad har både musikalen Robin Hood och Björn- och Bennyhyllningen Thank you for the Music, som skulle ha spelats i morgon respektive den 20 mars i arenan, ställts in.

Kongelige Teater i Köpenhamn ställer in alla föreställningar mellan 12 och 27 mars. Även operans restauranger och kundtjänst kommer att stängas.

Danska biografer kommer att hålla helt stängt fram till 27 mars.

Konsertlokalen Amager Bio håller stängt och ställer in sina konserter fram till 29 mars.

Det Ny Teater ställer in föreställningar av vampyrmusikalen Dance of the Vampires till och med lördag 29 mars.

Buff skulle ha arrangerats 21 till 27 mars men har nu ställts in och arrangörerna hoppas kunna hålla festivalen senare i år, när faran för smittspridning är mindre.

Julia Jarl berättar att de håller på att undersöka möjligheten att visa filmerna vid ett annat tillfälle, trots att visningstillståndet oftast är tidsbundet. Arbetet som återstår är att förhandla fram nya villkor.

– Jag upplever att det finns stor förståelse för att det är en svår situation och jag hoppas att vi kommer att hitta en lösning, säger hon.

Även den arabiska bokmässan som skulle hållts i Malmö i april har nu flyttats fram till oktober.

– Det här beslutet har tagits för allas bästa; besökare, arbetsgrupper, deltagare och gäster, säger Jonas David, koordinator för Arabiska Bokmässan i Malmö.

På flera teatrar har man en kapacitet som överstiger 500 personer, vilket är den övre gränsen som satts av regeringen för folksamlingar. Malmö operas stora salong har 1 431 platser och just nu spelar man musikalen Skönheten och odjuret med föreställningar både fredag och lördag och operetten Orfeus i underjorden med föreställning på söndag.

Dessutom har man Allsång på operan på lördag. 27 mars är det sedan premiär för operan En midsommarnattsdröm.

– Vi följer regeringens direktiv och spelar våra föreställningar för 500 personer, säger Torgny Nilsson, pressansvarig på Malmö opera.

Hur löser ni det?

– Det är lite för tidigt att säga än. Det har att göra med att vi inte har ställt in någon föreställning på väldigt, väldigt länge och sedan dess har vi hunnit få ett nytt biljettsystem. Det innebär att vi måste gå till biljettsystemet och se hur vi lättast kan göra det här. Men vi kommer att kontakta alla som inte får komma och även alla som får komma.

På Malmö opera finns också Operaverkstan där man hade premiär för sin version av Eugène Ionescos pjäs Ledaren på torsdagen.

– Operaverkstan tar bara 100 personer så där är det inget bekymmer, säger Torgny Nilsson.

Även Malmö Live anpassar sig efter de nya riktlinjerna om att man inte bör samla fler än 500 personer i konsertsalen under mars och april och är förberedda på ytterligare anpassning om det kommer nya instruktioner.

– Vi har mycket god beredskap och hade redan innan de nya riktlinjerna minskat publikantalet till 1 000 personer. Vi har bra krishantering på plats. Vi har kommunicerat öppet om situationen i sociala medier och det finns absolut en förståelse hos allmänheten. Den vanligaste frågan är om man får pengarna tillbaka och hur det går till och det är det enda vi inte kunnat svara på än. Det är många externa inblandade i våra projekt som vi måste diskutera med innan vi har en lösning, säger Anna-Maria Havskogen, Marknads- och kommunikationschef på Malmö Live.

På torsdagen kom också besked om att Malmö Live livestreamar kvällens Stravinskijkonsert på sin hemsida som kompensation för de i publiken som inte kan vara på plats live och även för allmänheten.

I Kristanstad spelas The Phantom of the Opera på Kristianstad teater som vanligt, men sedan det kom nya direktiv kring coronasmittan har biljettförsäljningen helt stannat av.

– För en så stor produktion som The Phantom of the Opera är det förödande, säger producenten Emil Sigfridsson.

Helsingborgs stadsteater kommer också att fortsätta som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

– Vi kommer att genomföra vår verksamhet som planerat. Om vi har evenemang där det blir fler än 500 personer i rummet, man måste räkna skådespelare och musiker också, kan det bli så att vi kör två gånger. Vi har föreställningar där över 500 platser är bokade, då kan det bli så att man flyttar publik till ett annat tillfälle, säger Ulf Dahlström, som är pressansvarig på Helsingborg arena & scen.

Han menar att det är viktigt att gå på regeringen och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Det tas många beslut baserade på känslor just nu, men det är viktigt att vi fattar våra baserat på fakta.

Än så länge påverkas inte Malmö museers verksamhet av de nya riktlinjerna, så dem kan man besöka som vanligt.