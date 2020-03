Träd föll ner i stormen

Frostavallen/Stanstorp/Tjörnarp

Nedfallna träd i stormen orsakade en del merarbete under torsdagen. Personal och boende på cancerrehabiliteringscentret Lydiagården höll på att stängas inne vid klockan 11.10 på torsdagsförmiddagen när ett stort träd föll ner nära deras entré. Räddningstjänsten larmades men åkte inte på larmet eftersom nedfallna träd som inte utgör någon akut fara främst är en fråga för väghållaren eller fastighetsägaren.

– Det var ett rejält träd som hade ramlat och vi var först rädda för att trädet blockerat vår väg ut. Men här finns en mindre väg som också går att använda. Nu är trädet i vilket fall som helst nersågat och borta, sade Ann-Sofie Clifford på Lydiagården strax efter 13-tiden.

På Stanstorpsvägen nära Blommeröds arabstuteri hade ett träd fallit vid lunchtid och skulle åtgärdas av Trafikverket under torsdagen. Likaså hade ett träd fallit på Brönnestadsvägen i Tjörnarp.

– Så fort blåsten lugnat sig ska vi åka ut och åtgärda trädet. Det går i dagsläget att ta sig in och ut från vägen, säger Anna Svensson på Höörs gatu- och parkförvaltning.