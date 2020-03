Ställer in loppis i Staffanstorp

Staffanstorp Styrelsen för klädbytarföreningen har beslutat att ställa in in vårens barnloppis, som skulle hållits den 22 mars. Detta med anledning av smittorisken kring corona.

Skånskan har tidigare skrivit om barnloppisen, som i år skulle hållits i Folkets hus då bibliotekshuset är under ombyggnad.

118 säljare beräknades vilja sälja omkring 9 000 varor. Men nu ställs loppisen in, med coronarisken som motivering.

Enligt tidigare information från Klädbytarföreningen samlade barnloppisen i höstas 849 besökare. Regeringen införde under torsdagen förbud mot allmänna sammankomster som kan samla mer än 500 personer.