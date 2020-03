Rögle vann även det fjärde Skånederbyt

Rögle vände 0-2 till seger med 5-2 i torsdagens Skånederby inför tomma läktare. Därmed vann Ängelholmslaget samtliga fyra derbyn under säsongen och nådde dessutom en historisk tredjeplats i SHL:s grundserie.

– Det kändes avslaget och svårt att komma igång utan publik, men vi kom in i det, kämpade för varandra och det kändes viktigt att vinna för fansen framför tv:n. Nu ska vi fira det här, så får vi se sedan vad som händer, om det blir något slutspel, sa Rögles Ted Brithén till C More efter matchen.

Det var emellertid Malmölaget som började klart bäst. Ett Redhawks som kom till spel med tre nyckelspelare tillbaka efter skador: Oscar Alsenfelt, Lars Bryygman och Matrias Myttynen. Saknades gjorde avstängde Adam ollas Mattsson och Jesper Jensen Aabo som inte kom över Öresundsbron på grund av stormen.

Frederik Storm styrde in ett skott från Adam Brodecki tiull 1-0 efter knappa tre minuter och med dryga tre minuter kvar av den första perioden spädde Johan Olofsson på med 2-0 efter en drömpassning från Henrik Hetta.

– Det kändes konstigt att spela. Man brukar få energi av publiken, men nu var det bara knäpptyst. Som att spela juniorhockey igen. Man får jobba för att hålla fokus, sa Adam Brodecki, om att spela inför tomma läkatre, i periodpausen.

Rödhökarna kom ut starkt även i den andra perioden, men efter hand växte hemmalaget in i matchen. 1-2 kom ganska tidigt genom Adam Edström och innan perioden var slut hade Nils Höglander kvitterat. 2-2.

Den tredje perioden var Rögle det klart bästa laget på isen och efter 3-2 var segern aldrig i fara..

– Efter 3-2 var det deras match. Vi gjorde det bra i den första perioden och i början av den andra, men i det stora hela var de bättre i dag. Inte mycket att säga om, summerade Redhawkscoachen Peter Andersson.

Han medgav att den ekande tomma inramningen påverkade:

– Det är inget man kan skylla på, men klart att det är annorlunda. En ovan situation och vi hanterade inte den på ett bra sätt.

Om slutspelet inte blir av var det Peter Anderssons sista match som Redhawkscoach.

– Det har varit fyra fantastiska år. Jag har trivts jättebra med all personal, kollegor och spelare. Och vi har gjort det sportsligt bra med tanke på vilka resurser vi haft ekonomiskt. Klubben har hanterat det på ett mycket bra sätt och vi har spelat slutspel varje år och varit ett stabilt mittenlag i serien, sa Peter Andersson.

Rögle hade chansen att komma tvåa i grundserien men till slut lyckades Färjestad snuva det skånska laget på andraplatsen med ett enda plusmål. Ändå är alltså tredjeplaceringen Rögles bästa någonsin i en grundserie.