Med musiken som terapi

Efter flera år av musikaliskt experimenterande har Malmömusikern Angelicca hittat fram till en stil som hon känner sig hemma i. Den är experimentell, andas r’n’b och ger Angelica Dahlström som hon egentligen heter, utrymme att bearbeta sina känslor.

På fredag är hon en av de handplockade artisterna som spelar på Malmö lives konsertkoncept 040 Live.

040 Live är en konsert där Arena 305 väljer ut ett par lokala akter som får samsas om en scen på Malmö live under en kväll. Artisterna är mellan 15 och 25 år, rör sig i olika genrer och tillhör de mest intressanta och osignade musikerna på hemmaplan för tillfället. Som tjugoåriga Angelica Dahlström som har gjort musik under namnet Angelicca i flera år, ja så länge hon kan minnas faktiskt, som hon själv säger.

Uppvuxen i Tomelilla och Malmö började hon redan som barn att skriva enklare dikter för att uttrycka sina känslor och tankar. När tonåren närmade sig utvecklades dikterna till låttexter och Angelica Dahlström köpte nu en gitarr och lärde sig ackord via Google.

– Jag kunde spela piano, men jag har aldrig gillat att sjunga till piano och jag ville börja kompa mig själv så att jag kunde göra egna låtar. Därför blev det en gitarr, förklarar hon.

– Och att skriva har alltid varit som terapi för mig. Jag gillar inte att prata om grejer som jag har gått igenom utan skriver hellre texter om det. Jag skriver dem på en timme. Sedan när jag läser igenom dem efter ett tag så ser jag alltid ett tydligt tema, men det är inget jag tänker på i själva skrivstunden, orden bara kommer, säger Angelica Dahlström.

Något år efter gitarrköpet stod hon på scen för första gången och gjorde ett framträdande på Svedala marknad och sedan dess har det rullat på. Angelica Dahlström har spelat på många scener runt om i Skåne och nämner Malmö opera, Kulturbolaget och givetvis Malmö live som även står på fredagens schema, som exempel.

– Fast egentligen gillar jag de intima ställena bäst. De där det kanske finns ett kafé i anslutning så att man kan sitta och ha det mysigt också. Men Malmö opera var förstås en upplevelse.

Hur vill du beskriva din musik?

– Den är väldigt experimentell. En blandning av alternativ r’n’b och lite underground kan man säga. Det är ganska lugn musik. Jag har en massa osläppt material som kommer ut i år.

Som en hel skiva?

– Ja, den kommer i höst och har titeln 18+. Det som skiljer den mot tidigare inspelningar som jag har gjort är att jag har hittat min stil nu. Jag har även fler samarbeten och har jobbat med andra producenter, så min musik har utvecklats.

Dina senaste låtar ligger på Spotify, men inte dina äldre?

– Nej, jag har tagit bort dem, haha. Jag har släppt både ep:n Stockholm syndrome och fullängdaren Touchy subjects, men de finns bara på Youtube nu. Jag känner att jag inte riktigt står för den musiken längre, varken stilmässigt eller hur låtarna är producerade, så därför valde jag att ta bort dem från Spotify. När man söker på Angelicca där ska man ju få en bild av den artist som jag är idag. Vill man ha mer får man gräva lite i gömmorna på Youtube.

Hur har din stil utvecklats tycker du?

– Den är lite mer koncentrerad nu. Den har alltid varit experimentell och alternativ men den var lite psykedelisk tidigare också, det har jag gått ifrån helt.

Vad inspirerar dig?

– Jag brukar faktiskt svara mig själv. Oftast vet jag inte varifrån allt kommer. Det brukar börja med att jag formar ett beat och sedan lyssnar jag och snabbskriver texten. Musikmässigt är det mycket r’n’b och underground som jag lyssnar på.

Vad kan publiken förvänta sig av konserten på Malmö live?

– De kommer att få höra nya låtar från det kommande albumet men vi gör dem i en mer udda version som passar liveformatet. Det är verkligen en ära att få vara med igen på 040 Live. Men den här gången är det Kanalscenen så det ska bli fett. Vi har faktiskt bestämt att vi inte ska repa alls innan utan bara gå upp och göra konserten så att det blir mer ärligt och nära. Jag gillar när saker händer i stunden.