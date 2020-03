Besöksförbud och stopp för drop-in

Malmö För att hindra spridningen av coronaviruset införs besöksförbud inom vårdverksamheterna. Inom primärvården stoppas drop-in. Alla möten måste bokas och en del kan klaras av genom videosamtal.

det meddelade Region Skåne vid en presskonferens på onsdagseftermiddagen.

På torsdagen hade 98 fall konstaterats i Skåne. Alla ska emellertid ha kunnat kopplas till någon som vistats i de utpekade riskzonerna i framför allt Norditalien och Kina.

Att sjukdomsfallen de senaste två dagarna ökat så drastiskt kopplas till att man spårat personer som är närstående till sportlovsresenärer och andra turister som varit i främst Italien.

Regiondirektör Alf Jönsson inledde med att säga att situationen är allvarlig men att man gör allt för att begränsa smittspridningen.

– Vi har en pandemi och tempot är högt. Vi följer händelserna timme för timme, säger han.

Förutom besöksförbud och den stoppade drop-in-verksamheten uppmanar han alla att tvätta händerna med tvål och vatten.

– Och stanna hemma om när ni är sjuka, säger Alf Jönsson.

Eva Melander, smittskyddsläkare, säger att fokus fortfarande ligger på äldre speciellt de med bakomliggande sjukdomar, och andra riskgrupper.

– I och med att man i Stockholm frångått test av alla som misstänks vara smittade, och fokuserar på de som är svårast sjuka och har lunginflammation – och vårdpersonal förstås – så kan det bli förändringar även här.

– Läget är föränderligt och vi förändrar strategin efter läge, säger Eva Melander.

Än så länge fortsätter Smittskydd Skåne med provtagning av de som har vistats i riskområdena och känner sig sjuka, samt de som kommit i närkontakt med dem. Främst handlar det om familjemedlemmar.

Coronasmittan har i viss utsträckning påverkat sjukvården i Skåne, framför allt när det gäller personalresurser.

– Vi förstärker med att tidigare medarbetare, ungefär som under sommarplaneringen, säger Jan Lundin från HR-avdelningen.

Carl Vigre, beredskapsöverläkare, säger att vissa enheter påverkas. Infektionskliniken till exempel.

– Men det är inget som påverkar kapaciteten. Vi fortsätter som vanligt. Våra medarbetare är vana vid smittor och i det avseendet klarar vi oss.

Samtidigt säger Carl Vigre att han aldrig tidigare varit med om att läget förändras så snabbt.

– Vi måste rita om kartan medan vi springer. Och det är många i allmänheten som inte får den info de vill ha som tycker att det råder klarhet. Vi hänvisar till de nätforum som finns.

Varje dag vid elva på förmiddagen publicerar Region Skåne en nyhetsbullentin med senaste nytt på området.

Carl Vigre försäkrar att man just nu har situationen under kontroll och att man har full kapacitet. Skulle smittoläget fortsätta och bli värre ser han att det blir en ökad belastning på slutenvården.

När det kommer till beredskapsprodukter råder det för närvarande brist på andningsskydd, visir och provtagningspinnar. Däremot råder det ingen brist på respiratorer.

Mikael Ankarvik