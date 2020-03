Ryssen kommer för att vinna på travet

I Keep Tabs har två raka segrar på Jägersro. Tränare är Eduard Bolshakov, kusk hans pappa Genadii.

Far och son Bolshakov kommer från Tatarstan, en delrepublik i Ryssland och bakom den svenska satsningen finns ryska oljepengar.

Genadii och Eduard är anställda som privattränare för oljebolaget Tatneft som inte är lika stort som välkända Gasprom, men som trots allt hade ett eget kapital på 10,6 miljarder dollar 2016 och som har drygt 80 000 anställda.

Genadii är på plats i Skåne med sex hästar, och I Keep Tabs som vi redan har sett och blivit imponerad av, är långt från den bästa.

Genadii är en av Rysslands bästa kuskar, men är egentligen inte bara travtränare. Han är manager för Tatnefts hästsportsatsning som omfattar fyra stora skolar för hästsport i Tatarstan.

Hästsporten är viktig i Tatarstan och på de fyra skolorna finns det hundratals hästar; travare, hopphästar, dressyrhästar, all typ av hästsport. Även en speciell ponnydel för att bygga upp sporten från grunden.

Oljebolaget äger i runda tal 100 travhästar, varav Bolshakov tränar cirka 50.

Sex av dessa finns just nu hos Helena Burman och Göran Falk bara en mil från Jägersro.

– Vi fick kontakt med Helena och Göran när vi köpte en häst, berättar Genadii.

– Jag blev imponerad av deras anläggning så jag är väldigt glad att vi kan jobba där.

Att det just blev Sverige för den internationella satsningen hänger samman med Genadiis kärlek för den svenska travsporten. Han berättar att han gillar hela uppbyggnaden, sporten, hästvälfärden, den höga klassen på allt.

– I Ryssland har vi inte kommit lika långt, men jag har en dröm att vi en gång ska komma på samma nivå.

Prispengarna i Ryssland är blygsamma, runt 1000-lappen i förstapris förutom vid något enstaka meeting. Ändå är det sex exklusiva hästar som de tagit med sig till Sverige.

Ta bara I Keep Tabs som har Cantab Hall som pappa och Buck I St Pat som mamma. Just den Buck I St Pat som var en av elitloppsfavoriterna 2009.

I Keep Tabs köptes på auktionen i Harrisburg för drygt 600 000 kronor.

– Vi har hästar med Ready Cash och Muscle Hill som fäder, kanske blir nästa häst att starta från vårt stall Next Chapter (Chapter Seven är pappa).

Tanken är att de sex hästarna som finns hos Burman/Falk ska testas i svensk konkurrens. 2-3 stycken ska stanna kvar. Eduard Bolshakov är mer eller mindre stationär på ”Falk–On–Hill” medan Genadii pendlar mellan Jägersro och Tatarstan.

Ryska oljepengar och hästkunskap från Tatarstan kan bli något extra. (SkD)

Bolshakovs hästar i Sverige:

Bayram En e Amerigo

Gambler Cash e Ready Cash

I Keep Tabs e Cantab Hall

Next Chapter e Chapter Seven

Borga Cash e Ready Cash

Joey C De Vie e Muscle Hill