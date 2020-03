Prispengarna ska se till att fixa till klubbstugan

Patrik Ekvall överlämnade checken till Röstångas IS medlemmar. Pengar som kommer väl till pass. Foto: Röstånga IS

röstånga Röstånga IS fortsätter att visa framfötterna.

I höstas fick man sin efterlängtade konstgräsplan och i dagarna belönades klubben med ett fint pris:

Eftertraktade Guldpenseln för år 2019 delades ut och här blev priset en check på 7 500 kronor att handla färgartiklar för.

Kändisen och sportreportern Patrik Ekwall fanns på plats och delade ut priset på Odenvallen.

– Det var både med film och bild och vi blev intervjuade, vilket var väldigt skoj, skriver Röstånga IS ordförande Birgitta Rydén på klubbens hemsida.

Det blir välkomna pengar som trillar in och de är redan öronmärkta:

– Vi ska ge vår klubbstuga lite kärlek och omsorg, lovar Birgitta Rydén.

Det var inte första gången som Patrik Ekwall besökte Odenvallen. För 15 år sedan spelade han med TV-laget när Röstånga IS firade 75-årsjubileum.