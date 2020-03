500 åskådare i Baltiskan i kväll

HANDBOLL Liksom YIF har HK Malmös styrelse beslutat att ta in 500 åskådare i samband med torsdagens hemmamatch mot Hallby.

HK Malmö kommunicerade under onsdagen på sin hemsida att matchen kommer att spelas med en publik på max 500 personer (inklusive spelare och funktionärer).

Matchen kommer inte vara en gratismatch till förmån för Barncancerfonden Södra. Välgörenhetsmatchen kommer att flyttas fram till senare tillfälle som beslutas av styrelsen i samråd med berörda organisationer

Årskortsinnehavare, medlemmar i HK Malmö samt innehavare av Nätverkskort kommer att ha förtur till att komma in på matchen. Detta gäller även de som har ett annat giltigt årskort för att komma in till matcher i Handbollsligan. Dessa har tillträde till Baltiska Hallen kl. 17.45-18.15.

Allmänhet släpps in i mån av plats från kl. 18.15 till ordinarie pris.

Kioskerna kommer att ha öppet men inte erbjuda försäljning av lotter eller tidigare utlovade aktiviteter som hade ett samband med tilltänkt välgörenhetsmatch

HK Malmö-styrelsen meddelar att det fortfarande kan bli så att matchen spelas inför tomma läktare om nya besked från regeringen kommer innan matchstart och i så fall kommer det att kommuniceras från klubben.