Olöst skånskt mord i fokus för ny deckare

1991 försvann den 20-åriga studenten Niklas Elmberg efter en utekväll i Lund. Fem dagar senare hittades han mördad längs väg 16 i närheten av Fjelie. Fallet, som fortfarande är olöst, ligger nu till grund för kriminaljournalisten Tina Frennstedts andra deckare Cold Case: Väg 9 som kommer ut nästa vecka. – Det var ett mord som berörde mig starkt på ett personligt plan. För mig blir det en hyllning till Niklas att skriva om honom, säger hon.

Fem snabba till Tina Frennstedt:

1. Var det stor skillnad att skriva bok två jämfört med debuten?

– Ja, framförallt för att de kommer så tätt. Den första skrev jag under ganska lång tid och ändrade mycket. Grundhandlingen var samma men jag byggde på och ändrade karaktärer. Så det är stor skillnad när en bok växer fram så. Och i tvåan ska man också staka ut vägen för serien, vad man ska satsa på – karaktärerna, det äldre mordet, det nyare mordet? Man ska sätta känslan i serien. Och det är tuffare att göra under tidspress. Jag har heller inte gjort det lätt för mig med två tidsplan och ett verklighetsbaserat fall där man måste ta hänsyn och ta ställning till saker.

2. Hur känns det inför släppet av tvåan?

– Det är lite nervöst. När man är debutant tror jag att både recensenter och läsare är lite mer nyfikna och snälla, men tvåan kommer de säkert att gå hårdare åt. Men då får man väl ta det antar jag, eller så får man låta bli att läsa och hålla sig till att jag gör det här och det gör jag så länge det känns roligt och bra och det finns ett intresse.

3. Hur har din debut tagits emot utanför Sverige?

– Det har gått riktigt bra utomlands, speciellt i Tyskland. Tyskarna är helt tokiga i Tess Hjalmarsson. Den tog sig faktiskt in på Der Spiegels topplista – det är ju sånt svindlande som man inte räknar med. Totalt är Cold Case: Försvunnen nog utgiven i tio länder nu. Förutom Tyskland är det också Holland, Danmark, Slovenien, Tjeckien, Grekland, Polen, Litauen och Finland. Och så släpps den i Norge om några veckor.

4. Finns det något genomgående tema i nya boken?

– Det är nog det här att sluta cirkeln och komma vidare. Alla inblandade vill det och lyckas eller misslyckas. Lundberg har till exempel begått ett misstag i sin karriär och nu sitter han och summerar den och vågar inte riktigt berätta. Tess försöker komma vidare i det privata genom att skaffa barn på egen hand. Marie har skiljt sig och försöker hitta en ny tillvaro vilket går lite så där. Och så har vi naturligtvis Max Lunds anhöriga som har flyttat till Spanien för att hitta en ny tillvaro där.

5. När du fick pris för bästa debutant lyftes bokens humor upp. Hur viktigt är det med humor för dig?

– Om jag har möjlighet att skriva roligt så vill jag det. Det förstör inte allvaret och själv uppskattar jag böcker där man kan få skratta till ibland. GW är ju en mästare på det. Sedan tycker jag också det är roligt med två kvinnor som Tess och Marie som käftar emot och inte är så fast i sina roller. De är lite som de är, gnager lite på varandra och blir irriterade men är ändå lojala. Jag gillar tonen mellan dem och att de tar sitt jobb på så stort allvar.