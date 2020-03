Danska regeringens uppmaning – undvika kollektivtrafiken

Danmark Den danska regeringen ser allvarligt på coronavirusets framfart. Nya restriktioner vid resor i Danmark införs. Tag cykeln eller gå vid korta rutter och undvik att åka tåg, metro eller buss under rusningstiden. Samtidigt sätter Metroselskabet, som driver Köpenhamns metro, in fler tågsätt och ökar antalet avgångar så att tågen avgår med samma frekvens som under rusningstid.

Värsta scenariot är att var tionde dansk drabbas i coronavirusets första våg, spår danska Sundhedsstyrelsen, och med anledning av det presenterade regeringen nya åtgärder på tisdagen för att förhindra smittospridning.

News Øresund kommer löpande att rapportera om utvecklingen i Danmark:

Undvik att åka tåg, metro eller buss i rusningstrafik. Gå eller cykla vid kortare turer.

– For många människor är kollektivt resande en del av vardagen, där man kan riskera att stå eller sitta nära andra människor. I den aktuella situationen uppmanar vi därför de resande att visa hänsyn till varandra och särskilt till äldre människor, säger transportminister Benny Engelbrecht (S).

DSB: vi erbjuder passagerare att få pengarna tillbaka om man inte vill resa på grund av coronaviruset.

14 dagars stopp för flyg från coronadrabbade områden, som Norditalien, Iran, delar av Kina, delar av Sydkorea, att landa i Danmark.

”Första vågen av viruset skulle kunna drabba 10 procent av den danska befolkningen”, säger Søren Brostrøm, direktör för danska Sundhedsstyrelsen. Det är ett ”värsta scenario” som framställs.

Statsminister Mette Frederiksen uppger att gränsen inte kommer att stängas.

De kommande dagarna kommer danska Utrikesministeriet att uppdatera sin lista med länder som de avråder från att resa till.

(News Øresund)