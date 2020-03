Kvinna lurad av falsk chaufför

Malmö

En 85-årig kvinna blev under lördagseftermiddagen bestulen på ett flertal smycken sedan en man som uppgav sig vara taxichaufför lyckats ta sig in i hennes bostad. Eventuellt kan andra personer också ha hjälpt till vid stölden.

Det är oklart hur mannen fick kontakt med kvinnan. Efteråt saknade hon flera smycken.

– Vi ser ofta att an person uppehåller målsäganden i ett rum, och gör det möjligt för andra personer att söka genom resten av lägenheten efter värdesaker, säger Nils Norling, presstalesperson vid Malmöpolisen.