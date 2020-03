Inrott skedde i helgen

LUND-VEBERÖD

Ett bostadsinbrott inträffade på Prennegatan under perioden torsdag till lördag. Tjuven eller tjuvarna tog sig in genom att bryta upp altandörren. Det är oklart vad som blev stulet.

Någon gång från torsdag till lördag skedde ett annat inbrott på Kakelvägen. Ytterdörren bröts upp. Inte heller här är det klart vad som saknas i bostaden.

Under förra veckan, mellan söndag den 1 mars och söndag den 8 mars, fick en bostad på Gullvivsvägen i Veberöd ovälkommet besök. Tjuven eller tjuvarna tog sig in genom att krossa en fönsterruta.