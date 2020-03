Bryan Adams skjuter upp spelaningar

Malmöspelningen äger rum i maj.

På söndag skulle Bryan Adams ha spelat i Malmö på sin Shine a light-turné. Så kommer det inte att bli på grund av coronaviruset. Alla spelningar i de nordiska länderna skjuts upp.

Han kommer istället att spela på Malmö Arena den 23 maj, skriver han på Twitter.

As a consequence of the shows in Norway and Denmark being postponed, the 3 concerts this weekend in Sweden are rescheduled as follows:

May 21st – Ericsson Globe, Stockholm

May 22nd – Scandinavium, Göteborg

May 23rd – Malmö Arena, Malmö

— Bryan Adams (@bryanadams) March 9, 2020