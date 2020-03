Skånska The Mamas vann melodifestivalen

Nöje Med en poängs vinstmarginal blev det Röstångaborna The Mamas som tog hem Melodifestivalen 2020 med sitt bidrag "Move".

– Vi har arbetat så hårt, så hårt. Vi har tränat och tränat och det känns så skönt att belönas för det, säger The Mamas kort efter beskedet i SVT-sändningen.

Det blev en mycket jämn avslutning på Melodifestivalen, där både vinnarna The Mamas bidrag och Dotters bidrag, ”Bulletproof”, hade 65 poäng efter de internationella jurybedömningarna.

Men, som bekant, är det svenska folkets röst avgörande för vem som ska representera landet i Eurovision song contest. I slutändan hade The Mamas låt ”Move” totalt 137 poäng – en poäng mer än ”Bulletproof” som slutade på 136 poäng.

Ett jublande glatt The Mamas trädde åter upp på scen för att framföra vinnarbidraget när det väl blivit klart.

Detta blir också indirekt trions andra vinst i rad. Även om de inte räknades som artister förra året bidrog de till John Lundviks vinst som körsångare.

För de övriga skånska bidragen gick det inte hela vägen i år. Lundasonen Paul Rey med sin låt ”Talking in my sleep” slutade på 68 poäng.

Anis Don Deminas bidrag ”Vem e som oss”, skriven av Vellingeborna Anders Wrethov och Johanna Elkesdotter Wrethov, fick totalt 82 poäng.

Fullständigt slutresultat:

1. The Mamas – Move – 137 poäng

2. Dotter – Bulletproof – 136 poäng

3. Anna Bergendahl – Kingdom Come – 107 poäng

4. Hanna Ferm – Brave – 94 poäng

5. Anis Don Demina – Vem e som oss – 82 poäng

6. Paul Rey – Talking In My Sleep – 68 poäng

7. Felix Sandman – Boys with emotions – 67 poäng

8. Robin Bengtsson – Take a Chance – 63 poäng

9. Victor Crone – Troubled Waters – 57 poäng

10. Mariette – Shout It Out – 51 poäng

11. Mendez feat Alvaro Estrella – Vamos Amigos – 40 poäng

12. Mohombi – Winners – 26 poäng

Resultaten efter juryröstningen:

1. Dotter – Bulletproof – 65 poäng

2. The Mamas – Move – 65 poäng

3. Felix Sandman – Boys with emotions – 53 poäng

4. Anna Bergendahl – Kingdom Come – 46 poäng

5. Mariette – Shout it out – 42 poäng

6. Anis Don Demina – Vem e som oss – 40 poäng

7. Robin Bengtsson – Take a chance – 35 poäng

8. Paul Rey – Talking In My Sleep – 35 poäng

9. Hanna Ferm – Brave – 25 poäng

10. Mohombi – Winners – 20 poäng

11. Mendez feat Alvaro Estrella – Vamos Amigos – 19 poäng

12. Victor Crone – Troubled Waters – 19 poäng