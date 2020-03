100 000 smittade i coronaviruset

En sydkoreansk soldat i full skyddsmundering mot coronaviruset under fredagen. Sydkorea är det land efter Kina där det konstaterats flest fall, och ett av tre länder under det senaste dygnet med flest nya konstaterade fall. Foto: AP Photo/Lee Jin-man

världen Antalet människor som smittats med coronaviruset covid-19 nådde under lördagsmorgonen sexsiffriga nivåer sett till hela världen.

De konstaterade fallen ökar för varje dag som går. Coronaviruset covid-19, som först konstaterades runt nyår med start i staden Wuhan i Kina, nådde under lördagsmorgonen ett sexsiffrigt antal konstaterade fall.

Kina har den absoluta majoriteten av dessa, drygt 80 000 fall under lördagsmorgonen. Övriga med över 1 000 smittade är Sydkorea (6 284), Iran (4 747) och Italien (3 858).

Siffrorna är från lördagsmorgonen, klockan 07.00 svensk tid, då det totalt sett var 99 624 personer där smittan konstaterats, och där 3 400 av dessa avlidit (varav 3 045 i Kina). Siffrorna har hämtats från världshälsoorganisationen WHO:s sammanställning.

Enligt John Hopkinsuniversitetet har antalet bekräftade fall redan passerat 102 000 personer.

Sverige rapporteras enligt WHO ha 61 smittade, enligt John Hopkinsuniversitetet ha 101, och enligt Aftonbladets kontinuerligt uppdaterade sammanställning ha 137.

Smittan har konstaterats i 90 länder fördelade på samtliga jordens kontinenter. Under det senaste dygnet har de första fallen bekräftats i Serbien, Sydafrika, Kamerun och Bhutan.

En klar majoritet av de smittade har tillfrisknat, och många bedöms bara vara lindrigt sjuka, rapporterar Omni.

När det gäller antalet nya fall i världen är det i Italien, Iran och Sydkorea som det ökar mest, med mellan 500 och 800 nya fall det senaste dygnet. I Kina rapporterades bara 146 nya fall under det senaste dygnet.