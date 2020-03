Ystads IF föll mot Önnered

HANDBOLL Ystads IF svarade för en mindre lyckad insats och föll med 33-36 (14-19) i fredagens ligadrabbning borta mot Önnereds HK.

– Just nu är man väldigt besviken, frustrerad och förbannad, konstaterade Alexander Borgstedt, som noterades för ett mål, i C Mores direktsändning från ÖHK-hallen.

– Vi brände på tok för mycket och bjöd på enkla kontringsmål.

– Önnered hade världens bäste målvakt (Sebastian Abrahamsson) i dag. Jag vet inte hur räddningar han gjorde och det straffade sig.

Ludvig Hallbäck blev bäste målskytt i Ystads IF med sex fullträffar.