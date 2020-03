Signalfel orsakar tågförseningar

Det är förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel i Örtofta.

Trafikverkets personal är på plats sedan klockan 06.55.

Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Örtofta, Helsingborg C, Billeberga, Burlöv, Eslöv, Gantofta, Ramlösa, Hyllie, Hjärup, Lund C, Malmö C, Marieholm, Oxie, Rydsgård, Svedala, Skurup, Stångby, Svarte, Svågertorp / Malmö Syd, Tågarp, Teckomatorp, Triangeln, Vallåkra, Åkarp, Ystad, Stehag, Höör, Hässleholm, Sösdala, Tjörnarp, Vinslöv, Önnestad, Kristianstad C, Bräkne-Hoby, Bromölla, Bergåsa, Fjälkinge, Karlshamn, Mörrum, Ronneby, Sölvesborg, Karlskrona C.