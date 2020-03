Levande kryss samlade 6 000

VOLLSJÖ Nära 6 000 kronor till välgörande ändamål och en trevlig afton – det blev resultatet när kören Himlaröster bjöd in till levande melodikryss.

Körledaren Ingela Bertilsson var mer än nöjd efter kryssandet i festsalen på Hotell Svea i Vollsjö även om det kanske hade gått in några deltagare till.

– Men kören var taggad till tusen och medlemmarna hade bakat och skänkt vinster till lotteriet. Och många tyckte det var festligt att komma in på hotellet igen.

Tio olika sånger i olika genrer hade kören övat in som illustration till kryssfrågorna, däribland ett smakprov ur bit ur Lars-Erik Larssons svit ”Förklädd Gud”, ett verk som kören ska lära in och framföra i maj.

Arrangemanget samlade in nära 6 000 kronor, som efter omröstning i kören ska fördelas till Barncancerfonden och stiftelsen Min stora dag.

Det lär bli fler kryss framöver, säger Ingela Bertilsson. Närmast, i nästa månad, är det barnkörerna som ska kryssa i Fränninge församlingshem.