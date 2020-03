YIF värvar mittsexa från Danmark

HANDBOLL Ystads IF har gjort klart med ännu ett nyförvärv, 22-årige dansken Knud Ronau Larsen, till den kommande handbollssäsongen.

Så sent som i tisdags presenterade YIF värvningen av mittsexan Christoffer ”Krall” Svensson från lokalkonkurrenten IFK Ystad.

På torsdagseftermiddagen basunerade YIF ut sitt förvärv av ytterligare en mittsexa, den ungdomslandslagsmeriterade dansken Knud Ronau Larsen, 205 cm lång och 115 kg tung, från regerande danska mästarna Aalborg.

– En välväxt och intressant spelare med stor potential. Efter skadefrånvaro har han en bit kvar, men vi hoppas att han kan utvecklas hos oss och efterhand bli en jobbig spelare för våra motståndare att hantera, uppger Marcus Lindgren, sportsligt ansvarig i YIF, i ett pressmeddelande.

– Jag har träffat Knud och han är en ung klok person som vill mycket med sin handboll.

– En bra klubb med en fantastisk arena. De har ett starkt lag, så även om det fanns flera intressanta möjligheter tvivlade jag inte på att YIF var det rätta valet för mig. Jag ser fram emot en större roll i Handbollsligan i ett lag som har haft stora framgångar de senaste åren, säger Knud Ronau Larsen.

Trots sin relativt unga ålder, född 1998 som han är, så har Knut Ronau Larsen före Aalborg spelat elithandboll i såväl Team Helsinge som GOG Håndbold och Nordsjälland Håndbold.

Sommaren 2018 blev han värvad av storklubben Aalborg, där han under sin första tid drog med en fotskada. I en träningsmatch i januari 2019 blev illa korsbandsskadad och har knappt spelat sedan dess. Nu är han tillbaka i träning och klar för svenskt ligaspel med Ystads IF från och med hösten 2020.

Utöver Knud Ronau Larsson och Christoffer ”Krall” Svensson har YIF till nästa säsong gjort klart med målvakten Niklas Kraft från Alingsås.

Klart är det att mittsexan Mario Lipovac försvinner till Redbergslids IK.