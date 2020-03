Redhawks kammade noll i Skellefteå

Malmö Redhawks gjorde två riktiga perioder borta mot formstarka Skellefteå – men föll till slut efter en svagare tredjeperiod och nollades av hemmalaget vars seger skrevs till 3-0.

Det var en väldigt besviken Peter Andersson, huvudcoach i Redhawks, som suymmerade matchen i C More:

– Jag är grymt besviken över att vi inte stod emot bättre i den tredje perioden. Sedan hade vi behövt sätta de fina lägen vi hade i den andra perioden, men just det är ett sorgebarn hos oss just nu. Vi hade riktigt fina lägen och sedan gör de mål på en halvchans, det är klart att det är frustrerande.

Efter två av Malmölagets kanske bästa perioder spelmässigt den här säsongen stod det fortfarande 0-0 men Malmö Redhawks hade alltså haft de klart hetaste chanserna.

Riktigt nära mål var det efter 14 minuter av den andra perioden, när Redhawks pressade på hårt och avslutade anfallet med två (!) stolpskott. Först av Fredrik Händemark och sedan av Frederik Storm.

Den senares stolpskott följdes av en videogranskning eftersom pucken antogs ligga under Skellefteås målvakt inne i målet. Då det inte gick att se pucken vinkade emellertid domarna bort det eventuella målet.

I slutet av den andra perioden gick hemmaspelarna på knäna och rödhökarna radade upp chanserna. Emil Sylvegård hade ett jätteläge med i det närmaste öppet mål men sköt utanför och med dryga minuten kvar av perioden kom Henrik Hetta fri med målvakten, men lyckades inte få pucken förbi densamme.

– Vi ligger hårt på dem och stänger ner deras uppspel och vi får bra tryck på dem offensivt. Nu ska det bara bli mål också men om vi fortsätter så här ska den nog glida in, sa Frederik Storm till C More i den andra periodpausen.

Men i den tredje perioden var det i stället Skellefteå som tog över initiativet något på isen. Efter dryga 52 minuters dödläge i matchen kom också 1-0 efter att Oscar Möller lyckats hitta en minimal lucka i Oscar Alsenfelts täckning och lirka pucken förbi.

Redhawks lyckades inte hitta de riktigt fina lägen man haft tidigare i matchen utan fick i stället se Skellefteå göra även 2-0 på en retur efter att Oscar Möller (igen) prickat stolpen.

Mot slutet av matchen försökte Redhawks med sex mot fem men utan att lyckas. I stället kunde Skellefteå göra 3-0 och nu ser en säkrad kvartsfinalplats avlägsen ut för Malmölaget.