Meriterade nyförvärv till MFF Dam

fotboll Malmö FF:s damlag har gjort klart med tre nya spelare med allsvensk bakgrund.

Rebecca Holm, ursprungligen från Veberöds AIF, har tidigare representerat FC Rosengård, LB07 och KIF Örebro och Kristianstad DFF där hon gjorde allsvensk debut. Hon har gjort 14 matcher i Allsvenskan och tre U17-landskamper.

– Det var många faktorer som lockade mig till Malmö FF. Här får man alla förutsättningar för att utvecklas som fotbollsspelare, med bra träningsmöjligheter och en professionell organisation runt laget, berättar Rebecca i ett pressmeddelande från MFF.

Välmeriterad är även 25-åriga ytterbacken Saga Fredriksson som senast tillhörde italienska US Sassuolo under en period 2018. Som ungdomsspelare representerade hon Malmö FF strax innan föreningens damlag bytte namn till LDB FC Malmö. Hon har under karriären även representerat FC Rosengård och gjort åtta allsvenska matcher för LB07.

Saga Fredriksson har gjort 21 landskamper på U17- och U19-nivå.

– Det känns fantastiskt. Jag vet hur stort jag tyckte det var att spela i MFF när jag gjorde det första gången och när detta blev aktuellt så förstod jag snabbt att det var hit jag ville. Det märks verkligen att det finns ett stort engagemang kring den här satsningen, säger Fredriksson.

Det tredje nyförvärvet är högerbacken Elin Björklund, 25, närmast från LB07. Hon har bland annat spelat för LDB FC Malmö i UEFA Women’s Champions League och spelat allsvenskt i LB07. Björklund har också landslagsmeritermeriter från U17 och U19.

– Jag har alltid följt MFF och när jag fick möjligheten att vara med och försöka ta tillbaka klubben till toppen inom damfotboll så ville jag vara med. Det blir en spännande resa. (SkD)