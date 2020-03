Genesis turnerar för första gången på 13 år

Mike Rutherford, Tony Banks och Phil Collins på scen tillsammans under en gratiskonsert i Rom 2007. Foto: Riccardo De Luca/AP/TT

Musik Tony Banks, Phil Collins och Mike Rutherford kommer att stå på scen tillsammans igen. Rockbandet Genesis återförenas.

Det var flaggat för att nyheten om att ett stort rockband skulle återförenas skulle släppas under onsdagen. Så skedde också. Strax innan klockan tio på förmiddagen meddelade BBC att Genesis, i sina sena mer poppiga inkarnation med keyboardisten Tony Banks, sångaren Phil Collins och gitarristen Mike Rutherford kommer att stå på scen tillsammans för första gången på 13 år.

– Jag tycker att det är naturligt. Vi är alla goda vänner, vi är alla ovan jord och … här är vi, säger Tony Banks till radiokanalen.

Varken gitarristen Steve Hackett eller den ursprungliga sångaren Peter Gabriel, som lämnade bandet efter dubbelalbumet The lamb lies down on Broadway som släpptes 1974, kommer att medverka på den brittiska turné som nu utannonserats. Phil Collins gamla roll som trummis kommer fyllas av hans 18-åriga son Nicholas. Collins själv pensionerade sig egentligen 2011 efter att en nervskada gjort att han inte längre kunde spela trummor. Han återkom till scenen 2016 efter att ha opererat ryggen.

Enligt Tony Banks är det Collins återkomst till scenen som varit katalysatorn för återföreningen.

– Phil har varit ute på turné i två och ett halvt år och det kändes som en naturlig tidpunkt att ha en diskussion om det här, säger han till BBC.

Daniel Stuermer, som ersatt Steve Hackett sedan 1977 utan att bli medlem av bandet och som även spelat gitarr med Collins under stora delar av hans solokarriär kommer att spela gitarr och bas även på den kommande turnén.

BBC skriver på sin sajt att det förekommit rykten om att bandet skulle återförenas sedan Phil Collins och Mike Rutherford uppträdde tillsammans i Berlin förra sommaren och Collins har också pratat kryptiskt om möjligheten. Och på Instagram lade bandet tidigare i veckan ut en bild på sig själva med texten ”Och sedan var de tre …”