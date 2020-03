Teaterhjärtan slår i takt

Vetenskap En vetenskaplig studio visar att en teaterpublik synkroniserar sina hjärtslag.

Slår publikens hjärtan i takt när Hamlet lyfter dödskallen och skådespelaren tar sig an teaterhistoriens kanske mest kända monolog?

Sannolikt är det så. Åtminstone enligt en vetenskaplig studie publicerad i tidskriften Scientific Reports och som refereras av Sveriges Radio.

”Hjärtsynkroni är en avgörande komponent i delade upplevelser, betraktad som ett objektivt mått på känslomässiga processer som följer empatiska interaktioner”, kan man bland annat läsa i sammanfattningen av artikeln ”Audience spontaneous entrainment during the collective enjoyment of live performances: physiological and behavioral measurements” författad av Martina Ardizzi, forskare på universitetet i Parma, med flera.

I studien finner man att människor som tillsammans ser en teaterpjäs synkroniserar sina hjärtslag. Däremot är de inte synkrona med en annan publiks som ser samma pjäs men vid ett annat tillfälle.