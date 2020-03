Skåne Sex frågor till Region Skånes beredskapsöverläkare Carl Vigre.



Hur rädd behöver man vara?

– De allra flesta fallen får lindriga symptom. För en annars frisk person så är det låg risk för allvarlig sjukdom.

Överreagerar vi?

– Det beror på vad man menar med överreagerar. Jag ser det som positivt att man tar allvarligt på det. Precis vid alla typer av säsongsinfluensa gäller det att man är noga med handhygienen och att man, om man är sjuk, inte ska vistas bland andra människor och så vidare. Samtidigt måste vi hålla det på den nivå där vi befinner oss. I Skåne har vi nu ett fall.

Hur allvarligt är det här för sjukvården?

– Framförallt är det, där vi befinner oss just nu, en utmaning framförallt för att det blir en ökad arbetsbelastning för vissa verksamheter. Det gäller framförallt infektionsklinikerna, smittskydd och vårdhygien. Skulle det sedan eskalera mera så kan det bli en större utmaning för vården.

Bör man undvika att resa?

– Där hänvisar vi till Utrikesdepartementets rekommendationer.

Hur ska man se på det över huvud taget, att befinna sig på miljöer där det finns mycket människor?

– I Sverige just nu är det egentligen ingen skillnad mot hur det är annars. Det man bör tänka på är att det är en ökad smittrisk för alla typer av luftvägsinfektioner.

– Jag uppmanar alla att läsa på om [coronaviruset] på 1177.se. Där finns information som är faktagranskad så att man kan kan skapa sig en bild själv. Sedan måste var och en göra en bedömning för sig själv hur man vill hantera det.

Vad ska man tänka på om man varit i ett riskområdet?

– Då är det viktigt att vara uppmärksam på om man utvecklar symptom: feber och hosta eller andningsbesvär. Får man de symptomen ska man direkt ta kontakt med 1177. Sedan kommer man överens med vården om hur man ska ta sig in.