Vasaloppet är igång

Sälen/Mora Klockan 08.00 i dag gick starten för den 96:e Vasaloppet.

15 800 deltagare är i år anmälda till loppet och förutsättningarna kunde inte vara hårdare. Det snöar nämligen ordentligt i Sälen i dag, vilket arrangören har sagt försvårar för åkarna främst vad det gäller vallningen av skidorna. I år är medelåldern på åkarna 42,4 år och 62 procent av dem har åkt Vasaloppet förut. Regerande mästare på herrsidan är norrmannen Tore Bjørset Berdal och på damsidan är det svenskan Britta Johansson Norgren. Senast en svensk vann på herrsidan var 2012 då Jörgen Brink dessutom satte rekord på sträckan med 3 timmar, 38 minuter och 41 sekunder.

Totalt ska åkarna ta sig de 90 kilometer som är mellan Sälen och Mora. Det är både motionärer och elitåkare som deltar och den som kommer först i mål vinner en prissumma på knappt 100 000 kronor.

Fjolårsresultaten

Vasaloppet 2019, herrar

1 Tore Bjørset Berdal, (NOR), 4.39.15

2 Stian Hoelgaard, (NOR), 4.39.26

3 Torleif Syrstad, (NOR), 4.39.27

4 Andreas Nygaard, (NOR), 4.39.28

5 Tord Asle Gjerdalen, (NOR), 4.39.28

6 Stanislav Rezác, (CZE), 4.39.28

7 Anders Aukland, (NOR), 4.39.29

8 Øyvind Moen Fjeld, (NOR), 4.39.29

9 Oskar Kardin, (SWE), 4.39.29

10 Chris André Jespersen, (NOR), 4.39.29

Vasaloppet 2019, damer

1 Britta Johansson Norgren, (SWE), 4.54.24

2 Lina Korsgren, (SWE), 4.58.11

3 Katerina Smutná, (CZE), 4.58.13

4 Kari Vikhagen Gjeitnes, (NOR), 5.02.14

5 Maria Gräfnings, (SWE), 5.03.36

6 Astrid Øyre Slind, (NOR), 5.06.00

7 Marie Kromer, (FRA), 5.11.41

8 Sofie Elebro, (SWE), 5.11.52

9 Heli Heiskanen, (FIN), 5.12.26

10 Laila Kveli, (NOR), 5.15.39